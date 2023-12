Kühbach

Geparktes Auto angefahren und weggefahren

Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person in Kühbach begangen.

Eine unbekannte Person fährt in der Schönbacher Straße in Kühbach ein geparktes Auto an und begeht anschließend Unfallflucht.

Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person begangen, die in Kühbach ein Auto angefahren hat. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht vermutlich in der Nacht auf Freitag. Das beschädigte Auto war in der Schönbacher Straße geparkt und wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Der Verursacher kam laut Polizei seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt, ohne den Unfall zu melden. Die Polizei in Aichach bittet Zeugen, sich unter Telefon 08251/8989-0 zu melden. (AZ)

