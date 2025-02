„Gesunde Pause“ gibt es an der Kühbacher Schule jeden Donnerstag

Ein Highlight der Woche ist an der Kühbacher Grund- und Mittelschule schon seit über zwei Jahren jeden Donnerstag die „Gesunde Pause“. Die Schülerinnen und Schüler werden mit Pausengerichten aus saisonalen und überwiegend veganen Lebensmitteln versorgt. Sonja Rössig, Fachoberlehrerin für Ernährung und Soziales, organisiert diese Aktion. „Die Schülerinnen und Schüler sind begeistert und die gesunde Pause liefert einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden der Kinder“, sagt Rössig. „Ziel ist es, den Kindern nicht nur gesunde Ernährung näherzubringen, sondern auch das Bewusstsein für saisonale und nachhaltige Produkte zu fördern.“

Es werden abwechslungsreiche und kreativ angerichtete Snacks angeboten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist, zum Beispiel Kresse-, Schnittlauch, Eier- und Frischkäsebrote, gekochte Eier, Gemüseburger, Wraps, Obst und auch Smoothies oder Milchshakes. Das Biovollkornbrot wird von einem Bäcker aus Schrobenhausen zu einem vergünstigten Preis geliefert und die Bioeier stammen vom Hühnerhof einer Schülerin aus Winden. Gemüse, Obst, Käse und Milch werden zum Teil über das kostenlose „Schulobstprogramm“ der EU vom Biohof Marquart geliefert.

Natürlich sind auch Maßnahmen nötig, um die Hygienestandards einhalten zu können. Hierbei erfährt das Projekt regelmäßige Unterstützung von Seiten der Marktgemeinde. Das Leitziel der Schule „füreinander da sein“ und der Baustein „gesunde Ernährung“ der Sportgrundschule werde mit dieser Aktion auf großartige Weise verwirklicht, betont Rössig. Sie ist auch sehr erfreut darüber, dass das Essen zum Selbstkostenpreis an die Kinder abgegeben wird, damit sich auch jedes Kind das Essen leisten kann. Sollte ein Gewinn bleiben, bekommt dies der Förderverein „Die Brücke“, der die Anschubfinanzierung übernommen hatte.

Auch Schulleiter Peter Leischner ist begeistert von der Aktion, die auch im dritten Jahr so gut angenommen wird. Leischner ist stolz darauf, dass aviele neue engagierte Eltern in diesem Jahr dazugekommen sind. Jeden Donnerstag wird an Schultagen von 7.30 bis etwa 10.30 Uhr in der Schulküche die gesunde Pause hergerichtet. Der Einkauf, die Zubereitung und der Verkauf des Pausenangebotes erfolgen durch vier Teams unter der Leitung von Susanne Schrittenlocher, Susanne Ilaz, Simone Zimmerle und Gerald Kurzlechner. Sie organisieren jeweils ihre Gruppen, insgesamt engagieren sich etwa 32 Personen, Mütter und Väter (zum Teil Elternbeiräte) und auch Großeltern. Beweggründe, die gesunde Pause zu stemmen, gibt es für sie viele, aber alle haben dieselben Erfahrungen gemacht: „Es macht jedes Mal Freude, beim Ausdenken und Erproben gesunder Gerichte kreativ zu sein und dann zu sehen, wie es den Kindern schmeckt - auch wenn es etwas gibt, was sie zu Hause vielleicht nicht probieren würden.“

Der Schule ist es ein Anliegen, dass ausschließlich Personen mitarbeiten, deren Kinder oder Enkel an der Schule sind. Dadurch wird eine Einbindung der Eltern in den Schulalltag ihrer Kinder geschaffen und auch deren Bewusstsein für eine vollwertige und nachhaltige Ernährung gestärkt. Bei kurzfristigen Ausfällen, wie etwa durch Krankheit, werden die Eltern durch Schüler des Faches Ernährung und Soziales unterstützt. Das Projekt entstand auf Anregung der Lehrerin Ulrike Lehl und wird von der Schulleitung, von Silvia Gastl und Hausmeister Norbert Mayr stets tatkräftig unterstützt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.