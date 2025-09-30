Gummistiefel, Joghurtbecher und viele Folien werden einsgesammelt

Zum wiederholten Male sammelten engagierte Bürgerinnen und Bürger in der Marktgemeinde Kühbach mit Ortsteilen Müll an Straßenrändern, Spielplätzen, Hecken und Grünflächen. Die Idee hatte Martina Hofmann aufgrund des World Cleanup Day. Seit der ersten Stunde sind auch immer die beiden Vorsitzenden des TSV Kühbach, Peter Muthmann und Tom Felber, aktiv dabei und auch der Nachwuchs vieler Familien griff tatkräftig mit den Müllzangen zu. Von Gummistiefeln über Joghurtbecher, Pfandflaschen und viel Verpackungsfolien landete einiges in den Müllsäcken und wurde auch mit dem Bollerwagen zum Treffpunkt am TSV-Gelände gebracht. Hier warteten auf die zahlreichen Helfer schon Butterbrezen und Getränke, gespendet von der Gemeinde und der Brauerei, ebenso hatte eine Konditorenmeisterin zwei Bleche mit Kuchen beigesteuert. Die Aktion findet zweimal im Jahr statt, im Frühjahr 2026 ist es wieder soweit.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!