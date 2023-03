Die Friedhofsmauer in Paar ist marode

Plus Auch in anderen Kühbacher Ortsteilen sind Friedhofsmauern sanierungsbedürftig. Das ist Thema der Bürgerversammlung Haslangkreit. Es gibt noch mehr Anliegen.

Vor allem um Mängel an Straßen und die marode Friedhofsmauer im Kühbacher Ortsteil Paar ging es jüngst bei der Bürgerversammlung in Haslangkreit. Knapp 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten nach dem Bericht von Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher die Gelegenheit, Fragen zu stellen, wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilte.