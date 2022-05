In Kühbach werden keine Hundetoiletten aufgestellt

Plus Auf der Bürgerversammlung in Haslangkreit gibt es viele kurze Wortmeldungen. Bürgermeister empfiehlt die Bürger-App zu nutzen.

Über 40 Teilnehmer waren es bei der Bürgerversammlung am Donnerstag im Kühbacher Ortsteil Haslangkreit. Es gab mehrere kurze Wortmeldungen, aber keinem schien ernsthaft der Schuh zu drücken. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher ging vor allem auf das Thema Hundetoilette genauer ein.