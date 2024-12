„Herbergssuche“ in der Kühbacher St. Magnus-Kirche

In der Kühbacher Pfarrkirche St. Magnus kann wieder die Kühbacher Krippenlandschaft bestaunt werden. Als erste Szene ist die „Herbergssuche“ dargestellt. Auf sandigem Weg gehend suchen Maria und Josef eine Unterkunft für die bevorstehende Geburt Jesu. Sie werden von einem Wirt abgewiesen. Ebenso hat sich für die Kinder in der Krippenlandschaft wieder eine Maus versteckt, die den Weg von Maria und Josef beobachtet. Sie will von den Kindern gefunden werden.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Herbergssuche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krippenlandschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis