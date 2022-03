Kühbach

vor 5 Min.

Hohe Investitionen: Der Markt Kühbach plant ein neues Baugebiet

Im Vordergrund ist der Umriss des Baugebiets "An der Rettenbacher Straße" in Unterbernbach gut zu erkennen. Jetzt plant die Marktgemeinde ein weiteres Baugebiet – in Kühbach.

Plus In diesem Jahr investiert die Gemeinde Kühbach fünf Millionen Euro. Eine Million Euro kostet das Rathausprojekt. Aber auch Baugebiete erfordern Geld.

Von Gerlinde Drexler

Rund fünf Millionen Euro will die Gemeinde Kühbach in diesem Jahr investieren. Etwa eine Million davon sind für den Rathausanbau und die Renovierung des Altbaus vorgesehen. Eine weitere in allgemeinen Grunderwerb. Investiert wird auch in ein neues Baugebiet.

