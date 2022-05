Im Kühbacher Baugebiet an der Falterbreite entstehen 41 Plätze

Plus Der neue Bebauungsplan für das Areal findet breite Zustimmug im Marktgemeinderat. Wann es dort losgehen kann und feststeht, was die Bauplätze kosten.

Im Nordosten von Kühbach ist im Laufe der nächsten Jahre mit einer umfangreichen Bautätigkeit zu rechnen. Der Marktgemeinderat fasste jetzt den Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan Nummer 44 "An der Falterbreite". Dieses Gebiet liegt zwischen der Schrobenhausener Straße und der Windenerstraße. Nach der aktuellen Planung wird dort Baurecht für 41 Anwesen geschaffen.