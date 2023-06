In der Straße zwischen Radersdorf und Walchshofen klafft ein tiefes Loch

In der Kreisstraße zwischen dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf und dem Aichacher Ortsteil Walchshofen bricht die Fahrbahn ein. Die Ursache steht schon fest.

Ein großes Loch hat sich am Samstag in der Kreisstraße AIC5 zwischen dem Kühbacher Ortsteil Radersdorf und Walchshofen (Stadt Aichach) aufgetan. Wie die Polizei berichtet, wurde es am Samstag gegen 12.30 Uhr bemerkt. Die Gefahrenstelle ist abgesichert. Dort gilt jetzt Tempo 50.

Das Loch ist etwa zwei auf 1,5 Meter groß und etwa einen Meter tief und liegt in Fahrtrichtung Walchshofen in einer Einmündung etwa auf halber Strecke zwischen Großhausen und Walchshofen, etwa auf Höhe von Sedlhof und Oedmühle nahe einem Solarpark.

Loch zwischen Radersdorf und Walchshofen ist etwa einen Meter tief

Der Fahrbahnbelag war auf Grund einer Unterspülung etwa einen Meter tief eingebrochen, so die Polizei. Wegen dieser Gefahrenstelle hat der Kreisbauhof die Fahrbahn in Richtung Walchshofen einseitig gesperrt. Des Weiteren ist vorübergehend eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern (km/h) eingerichtet worden.

Der Kreisbauhof wird spätestens am Montag, 12. Juni, weitere Maßnahmen veranlassen, so die Polizei. (bac)