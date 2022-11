In Kühbach gibt es eine kommissarische Kämmerin

Plus Der Kühbacher Kämmerer Bernd Bitzl geht. In der Nachbargemeinde Inchenhofen wechselt der Geschäftsstellenleiter. Beide Gemeinde suchen jetzt Nachfolger.

Die Gemeinde Kühbach sucht einen neuen Kämmerer. Das teilte Bürgermeister Karlheinz Kerscher in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der bisherige Finanzchef Bernd Bitzl hörte zum 1. November auf. Bitzl war 20 Jahre lang in der Verwaltungsgemeinschaft (VG) tätig, davon über 18 Jahre im Ordnungsamt. Außerdem betreute er rund fünf Jahre lang auch den IT-Bereich der VG.