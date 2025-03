Kühbach investiert sieben Millionen Euro aus eigener Tasche

Sehr hoch war im vergangenen Jahr die Kreisumlage, die der Markt Kühbach an den Landkreis abführen musste. Sie resultierte aus den hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022. Heuer erwarte sie ein normales Jahr, sagte die stellvertretende Kühbacher Kämmerin Ramona März in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. Die geplanten Investitionen von rund 7,6 Millionen Euro kann Kühbach aus eigener Tasche finanzieren und bleibt somit weiter schuldenfrei. Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt zu.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushalt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis