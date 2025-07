Josef Bscheider ist seit 50 Jahren beim Soldatenverein Mitglied

Langjährige Mitglieder der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach wurden am Kriegergedenktag im Vereinslokal Peterhof geehrt. Vereinsvorsitzender Wolfgang Gärtner (links) dankte ihnen und überreichte mit Fähnrich Johann Höß (2. von links) und 2. Vorsitzenden Richard Huber (rechts) die Urkunden und Vereinsnadeln. Helmut Käser bekam die Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft, Stefan Schneider, Johann Rinauer und Karl-Heinz Kerscher bekamen die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Mitgliedschaft, Wolfgang Huber und Stefan Stiegler bekamen die Ehrennadel in Gold mit silbernem Eichenlaub für 40 Jahre Mitgliedschaft, Josef Bscheider bekam die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenlaub für 50 Jahre Mitgliedschaft.

