In Kühbach steht in diesem Sommer eine Primiz an. Josef Wagner aus der Pfarrei St. Magnus wird im Juni im Augsburger Dom zum Priester geweiht. Eine Woche später feiert er in seiner Heimat-Pfarrei Kühbach seine erste Heilige Messe. Bereits vor mehreren Monaten waren die Vorbereitungen auf dieses bedeutende Ereignis angelaufen.

