Josef Wagner spendet den Primizsegen in St. Magnus

In festlicher Atmosphäre feierte, wie schon berichtet, die Marktgemeinde Kühbach die Heimatprimiz von Neupriester Josef Wagner. Nach dem Gottesdienst auf dem Festplatz und Gratulationen am Brauereifestzeltplatz fand die feierliche Dankvesper in der voll besetzten Kirche St. Magnus seinen abschließenden Höhepunkt. Die Schola des Priesterseminars St. Hieronymus umrahmte die Dankvesper musikalisch. Ein berührender Moment war die Spendung des Einzelsegens zu dem Wagner die Stola, ein Geschenk der Gemeinde mit dem Primizspruch „Gott ist mit uns“, getragen hat.

