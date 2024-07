Jubiläum wird zusammen mit Pfarrfest in Kühbach gefeiert

Die Kühbacher Kindertagesstätte St. Magnus feiert im Rahmen des Pfarrfestes am Sonntag, 21. Juli, ihr 30-jähriges Bestehen am Maibaum, im Pfarrhof und im Kindergarten. Pfarrfest und Kita-Jubiläum beginnen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Magnus mit anschließendem Festzug zum Zelt am Maibaumparkplatz. Der Gottesdienst wird von Kindern der Kita gestaltet. Für das leibliche Wohl mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen wird bestens gesorgt sein. Die Kinder können sich bei einem vielfältigen Programm die Zeit vertreiben. Die Ministranten bieten verschiedene Aktionen und zum Austoben gibt es die Hüpfburg. Weiter sind im Garten der Kita Kinderworkshops und ein Ballonkünstler geboten. Der Elternbeirat sorgt mit seiner Cocktailbar auch für die erwachsenen Besucher. Ebenso können die Räume des Kindergartens besichtigt werden.

Die Gemeindebücherei St. Magnus stellt ihre neuen Bücher aus, die auch für eine Ausleihe reserviert werden können. Außerdem können an diesem Tag Ausleihungen getätigt werden und interessierte Neumitglieder können sich einen Ausweis ausstellen lassen. Im Pfarrsaal wird es einen Bücherflohmarkt geben. Auch heuer bitten die Verantwortlichen wieder alle Kuchenbäckerinnen und -Bäcker um zahlreiche Kuchenspenden.

Im Jahr 1994 zog der Kühbacher Kindergarten vom Pfarrer-Knaus-Heim in den Kindergarten-Neubau an der Weinstraße 1. Die Leitung hatte damals Eva Gentner. Den kirchlichen Segen gab der damalige Pfarrer Adolf Nießner am 24. Juli 1994 und unter Bürgermeister Heribert Oberhauser wurde das Bauvorhaben von gemeindlicher Seite großzügig bezuschusst. Die Trägerschaft des Kindergartens wechselte mit dem Neubau vom Caritasverband zur Kirchenstiftung St. Magnus.

Die Kindertagesstätte, die aktuell von Elke Golling geleitet wird, hat Platz für bis zu 100 Kinder von drei bis sechs Jahren. Seit 2006 gibt es eine Waldgruppe mit Platz für 35 Kinder und seit 2008 eine Kinderkrippe, die im Jahr 2020 vom Pfarrer-Knaus-Heim in den Krippen-Neubau umgezogen ist. In der neuen Krippe werden bis zu 48 Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreut. Im Sommer 2014 wurde das Gartengelände zu einem Naturspielplatz in direkter Nähe zum idyllischen Dorfweiher umgestaltet.