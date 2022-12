Kühbach

Kann ein Landwirt seinen Betrieb an gewünschten Standort aussiedeln?

Plus Der Kühbacher Gemeinderat behandelt die Voranfrage eines Landwirts. Der geplante Standort seines neuen Hofes ist in der Nähe der Grund- und Mittelschule.

Von Gerlinde Drexler

An seinem jetzigen Standort an der Paarer Straße in Kühbach kann ein Landwirt seinen Betrieb nicht mehr erweitern. Er möchte außerhalb des Ortes auf einer Fläche in der Nähe der Grund- und Mittelschule seinen Hof neu aufbauen. Die Voranfrage behandelte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Unter bestimmten Voraussetzungen war das Gremium einverstanden. Der Rat schlug außerdem eine Alternative vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

