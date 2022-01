Keine neuen Mitglieder: KAB Kühbach löst sich nach 95 Jahren auf

Plus Der Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung in Kühbach blickt auf ein bewegtes Vereinsleben zurück. Doch jetzt ist Schluss. Zum Abschied gibt es viel Lob.

Nach fast 95 Jahren wurde jetzt der Ortsverband der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Kühbach aufgelöst. Der Grund: In den vergangenen Jahren konnten keine Mitglieder dazugewonnen werden. Das führte auch dazu, dass der Altersdurchschnitt der Mitglieder stetig zunahm. Die Folgen waren absehbar und viele Aktivitäten mussten abgesagt werden, zuletzt auch wegen der derzeitigen Corona-Pandemie. Aus gesundheitlichen Gründen hörte die Kassenwartin und Frauenvorsitzende Maria Dreiucker vorzeitig auf und kurz vor Weihnachten verstarb der langjährige Schriftführer Karl Böck sen.. Aktiv waren zum Schluss nur noch der erste Vorsitzende Richard Monzer und sein Stellvertreter Gerhard Ziegler.