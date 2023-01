Kühbach feiert eigenen Neujahrsempfang mit jungen Erwachsenen

Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher begrüßte alle Bürgerinnen und Bürger, die in den vergangenen drei Jahren 18 geworden sind bei einer eigenen Veranstaltung.

Die jungen Erwachsenen zu begrüßen, die im vergangenen Jahr ihren 18. Geburtstag feiern durften, ist seit vielen Jahren Bestandteil des Kühbacher Neujahrsempfangs. Da es in den letzten Jahren nicht möglich war diesen abzuhalten, fand heuer erstmalig ein eigener Neujahrsempfang für jene statt, die in den letzten drei Jahren volljährig gewordenen sind.

Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, der seit seinem Amtsantritt 2020 jeder Gemeindebürgerin und jedem Gemeindebürger persönlich zum 18. Geburtstag gratuliert, war es eine Herzensangelegenheit, all die jungen Leute einzuladen. Spürbar gerührt über den großen Zuspruch, begrüßte er die knapp 70 jungen Damen und Herren, die seiner und der Einladung der Jugendbeauftragten Astrid Sagstetter, Gabi Erhard, Simon Tiltscher und Franz Lechner in den Sitzungssaal des Rathauses gefolgt waren.

In seiner Ansprache verdeutlichte Kerscher den jungen Erwachsenen, dass sie die Zukunft und das Aushängeschild der Marktgemeinde seien, und bot ihnen ein stets offenes Ohr für all ihre Belange an. Weiter bat er die nun volljährigen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, sich für ihre Heimatgemeinde zu interessieren, einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen: „Unsere Feuerwehr und unsere Vereine brauchen immer fähige junge Leute und auch der Marktgemeinderat und die Pfarrei freuen sich allzeit über Nachwuchs.“ Bis weit nach Mitternacht wurde im stimmungsvoll beleuchteten Sitzungssaal geredet und friedlich und harmonisch gefeiert.