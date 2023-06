Kühbach hat fünf Stunden Zeit, um eine Dorfwette zu gewinnen

Die Dorfheldentour kommt am Dienstag nach Kühbach. Die Wette ist eine Herausforderung für die Gemeinschaft. Am Marktplatz ist auch eine Typisierungsaktion der DKMS.

Eine Gemeinde, eine Wette und fünf Stunden Zeit: Das ist die Dorfheldentour. Die Wetten haben es in sich. Wenzenbach im Landkreis Regensburg musste sich in eine Unterwasserwelt verwandeln, Waldthurn in der Oberpfalz wurde zum alten Ägypten, die Gemeinde Ried im Herbst 2022 zum Gruseldorf. Am Dienstag, 27. Juni, kommt die Dorfheldentour, die von lokalen TV-Sendern - in diesem Fall dem Augsburger Sender a.tv - mit Unterstützung des Bayernwerks veranstaltet wird, nach Kühbach. Parallel findet auf dem Marktplatz eine kostenlose Typisierungsaktion der DKMS statt.

Pünktlich um 9 Uhr morgens werden die Kühbacher von den Moderatoren der Dorfheldentour erfahren, was sie unternehmen müssen, um die Wette zu gewinnen. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was auf die Kühbacher zukommen wird, sei hier als Beispiel Waldthurn genannt, wo die Dorfheldentour vor wenigen Tagen Station gemacht hatte.

Bürgermeister: Eine Herausforderung für Kühbach

Folgendes hatten die Waldthurner auf die Beine zu stellen: die arabische Wüste mit Kamelen und Oasen; Pyramiden, in die auch Menschen reinpassen; eine richtig große Sphinx, eine Grabkammer mit Sarkophag und kostbaren Goldschätzen; den Nil mit Krokodilen; einen Reisebus voller Touristen, die Fotos schießen; 100 Katzen, denn die galten im Mittelalter als heilig; 500 Menschen als Mumien verkleidet; und schließlich den Bürgermeister als Kleopatra verkleidet, der von Sklaven auf einer Sänfte durch die Menge getragen wird und in einer goldenen Badewanne voller Eselsmilch badet.

Das alles innerhalb von fünf Stunden auf die Beine zu stellen, ist eine echte Herausforderung. Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher hat deshalb schon längst in Rundschreiben an Vereine, Einrichtungen oder Gemeinschaften dazu aufgerufen, mit anzupacken. "Es wird eine Riesengaudi“, ist er sicher. Seine Befürchtung: "Bei der Bürgermeisterwette muss ich mich richtig zum Affen machen.“ In den anderen Orten in Bayern, wo die Dorfheldentour bereits war, mussten die Gemeindechefs zum Beispiel als Yeti verkleidet eine Choreografie tanzen oder als Liebesgott Amor über die Menge fliegen und Liebespfeile verschießen. Kerscher versichert: "Ich mache jeden Spaß mit.“

Kühbacher Knochenmarkspender ist vor Ort

Neben der Gaudi gibt es am Dienstag auch einen ernsthaften Hintergrund. Auf dem Marktplatz findet parallel von 11 bis 18 Uhr eine kostenlose Typisierungsaktion der DKMS statt. Dabei wird auch der Knochenmarkspender Stefan Koppold aus Kühbach vor Ort sein. Mit seiner Spende hatte der 41-Jährige einem britischen Teenager das Leben gerettet. Gewinnen die Kühbacher ihre Wette, dann wird das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro an die DKMS gehen. Die Kosten für die Typisierungsaktion werde die Gemeinde aber in jedem Fall übernehmen, betont Bürgermeister Kerscher.

Einen ersten Hinweis, in welche Richtung es thematisch gehen wird, bekommt die Gemeinde 24 Stunden vorher, also am Montagmorgen, wenn die Moderatoren auf der Internetseite der Dorfheldentour einen Tipp geben. Den wird die Gemeinde über die Bürger-App pushen. Außerdem soll am Dienstag über die App eine Liveübertragung geschaltet werden, um möglichst viele Helfer zu mobilisieren. Der lokale TV-Sender A-TV wird einen Beitrag über die Dorfheldentour senden.