Kühbach

vor 17 Min.

Kühbach nimmt zweiten Anlauf für das schnelle Internet

Plus Die Marktgemeinde Kühbach steigt erneut in das Bundesverfahren für den Gigabit-Ausbau ein. Vom Freistaat ist bereits eine Förderung zugesagt.

Von Gerlinde Drexler

Im ersten Anlauf 2023 erhielt der Markt Kühbach keine Zusage für eine Förderung vom Bund für den Gigabit-Ausbau. Nun will die Gemeinde erneut in das Verfahren einsteigen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf Anfrage berichtet.

Knapp zwei Millionen Euro Förderung bekommt die Kommune im bayerischen Verfahren zum Ausbau des schnellen Internets. Beim Bundesverfahren hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr dagegen einen ablehnenden Bescheid erhalten und daraufhin den Förderantrag zurückgezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen