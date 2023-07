Kühbacher Baron sucht für den Peterhof einen neuen Wirt

Plus Brauereichef von Beck-Peccoz hat den Peterhof in Kühbach ausgeschrieben. Stefan Reitberger hört dort nach drei Jahren als Wirt auf. Dafür nennt er mehrere Gründe.

Im Gasthof Peterhof in Kühbach steht ein Pächterwechsel bevor. Die Brauerei Kühbach hat das Traditionsgasthaus gegenüber von Schloss und Kirche zur Pacht ausgeschrieben.

Seit rund drei Jahren fungiert Stefan Reitberger im Peterhof als Wirt. Der gelernte Koch betreibt zusammen mit seiner Frau auch die Inghauser Alm in Igenhausen. Der 46-Jährige hat nun beschlossen, sich auf sein Lokal in dem Hollenbacher Ortsteil zu konzentrieren. Das hat mehrere Gründe.