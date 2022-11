Kühbach

vor 17 Min.

Kühbacher Baron wird an diesem Sonntag 50 Jahre alt

Umberto Freiherr von Beck-Peccoz wird am Sonntag 50. Den Tag will er im Kreis seiner Familie begehen. Am Montag wird im Dasinger Bauernmarkt mit geladenen Gästen gefeiert.

Plus Seit 2012 führt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz die Brauerei Kühbach mit ihren verschiedenen Geschäftszweigen. An diesem Sonntag wird er 50 Jahre alt.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Als kleiner Junge wollte Umberto Freiherr von Beck-Peccoz unbedingt als Comic-Zeichner bei Walt Disney arbeiten. Heute ist er Geschäftsführer der Brauerei Kühbach, die unter seiner Leitung weiter expandierte. Neben Brauerei sowie Land- und Forstwirtschaft kam als drittes Standbein die Energieversorgung dazu. Am Sonntag feiert der Baron seinen 50. Geburtstag. Den will er ganz ruhig im Kreis der Familie verbringen. Eine große Feier mit Beschäftigten, Kunden und vielen Wegbegleitern findet am Montag im Bauernmarkt in Dasing statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen