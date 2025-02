Kühbacher Eltern müssen für ihre Kinder tiefer in die Tasche greifen

Eltern in Kühbach können sich schon jetzt darauf einstellen: Ab Herbst steigen die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Kühbach. Der Gemeinderat griff in seiner Sitzung am Dienstag einen entsprechenden Vorschlag des Kita-Zentrums St. Simpert in Augsburg auf. Die Mehrheit des Gremiums stimmte einer Erhöhung der Gebühren zu. Zuletzt waren die Elternbeiträge vor einem Jahr um zehn Prozent erhöht worden.

Rund 426.000 Euro betrug das Defizit im Kindergarten St. Magnus in Kühbach im vergangenen Jahr. Der deutliche Anstieg der Gesamtkosten gegenüber 2023 basiere auf gestiegenen Personalkosten und weniger Förderung, fasste Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher zusammen.

Im Kindergarten St. Martin in Unterbernbach, wo das Defizit bei rund 45.000 Euro lag, kam außerdem dazu, dass die ehemalige Leitung in Altersteilzeit ging. Bis Ende 2026 müssten deshalb die doppelten Leitungskosten gezahlt werden, erklärte Kerscher. Bei der von St. Simpert vorgeschlagenen Erhöhung steigt in der Buchungskategorie von vier bis fünf Stunden der Beitrag im Kindergarten von 126 auf 141 Euro und in der Krippe von 198 auf 218 Euro.

So liegen die Kita-Gebühren im Vergleich mit anderen Gemeinden

Verglichen mit Kindertageseinrichtungen in der Umgebung liegt Kühbach bei den Gebühren damit noch immer am unteren Rand. Das hatte eine Umfrage des Bürgermeisters ergeben. Durch die Erhöhung der Elternbeiträge würde sich das Defizit in St. Magnus um etwa 26.000 Euro und von St. Martin um knapp 4000 Euro verringern. Kerscher wies darauf hin, dass in Unterbernbach außerdem größere Umbaumaßnahmen anstehen.

Engelbert Thumm hielt die Erhöhung für gerechtfertigt. Nachdem die Beiträge aber erst vor einem Jahr angepasst worden waren, plädierte er dafür, dass die neuen Gebühren für zwei Jahre gelten sollten. Zwölf Gemeinderäte stimmten der Erhöhung schließlich zu, vier dagegen. Darunter war auch der Bürgermeister. Seine Begründung lautete: „Bei unserem sehr guten Miteinander in Kühbach mag ich nicht, dass sich irgendein Elternteil fragen muss, ob er sich die Betreuungsstunden noch leisten kann.“ Umgerechnet auf die Anzahl der Einwohner würden mit den zusätzlichen 30.000 Euro aus der Erhöhung nicht einmal 60 Cent pro Kopf und Monat eingespart werden, hatte er überschlagen.

Manfred Felber hätte sich gewünscht, dass der Bürgermeister seine Meinung während der Diskussion und nicht erst danach gesagt hätte. Er habe mit seiner persönlichen Meinung die anderen Räte nicht beeinflussen wollen, erklärte Kerscher im nicht öffentlichen Teil, warum er sich erst anschließend geäußert hatte.

Zwei Stellvertreter Wenn die Freiwillige Feuerwehr Unterbernbach im März ihre Kommandanten wählt, kann sie ab sofort zwei Stellvertreter wählen. Der Gemeinderat stimmte dem Wunsch der Feuerwehr zu.

Geld für Jugend Der TSV Kühbach betreut rund 300 Kinder und Jugendliche. Die Gemeinde fördert die Jugendarbeit des Vereins mit rund 2700 Euro.

Bebauung möglich Für den Bereich um den Weiler Ödmühle beschloss der Gemeinderat eine Außenbereichssatzung. Sobald die Satzung gültig ist, kann in dem Weiler zwischen Walchshofen und Großhausen die bestehende Wohnbebauung erweitert werden.

Einweihung Rathaus Am Samstag, 10. Mai, wird voraussichtlich von 10 bis 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür die Einweihung des neuen Rathauses und der Tag der Städtebauförderung gefeiert.