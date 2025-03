Der Haushalt ist das große Thema bei der Sitzung des Kühbacher Gemeinderates am Dienstag, 25. März. Das Gremium wird auch die Finanzplanung bis 2028 beschließen. Außerdem stehen auf der Tagesordnung mehrere Bauanträge, unter anderem für eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Rettenbach und eine Mehrzweckhalle in Paar. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Kühbach. (AZ)

