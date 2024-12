Kühbacher Gemeinderat spricht sich gerade so für neue Solarparks aus

Ganz knapp fiel die Entscheidung zugunsten von Freiflächensolaranlagen nordöstlich von Kühbach und bei Unterbernbach aus. Ausführlich und scheinbar auch kontrovers hatte der Kühbacher Gemeinderat über die beiden Projekte bereits vorab mehrmals nicht-öffentlich diskutiert. In der Sitzung am Dienstagabend stimmten die Räte mit jeweils nur einer Stimme Mehrheit für die Projekte, die Anumar auf Privatflächen umsetzen will.

