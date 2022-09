Kühbach

06:15 Uhr

Kühbacher Gemeinderat will kein Kühlaggregat auf Dach des Discounters

Plus Der Lebensmittelmarkt in Kühbach wollte seine Kühlaggregate aufs Dach verlegen. Der Gemeinderat ist nicht einverstanden. Ebenso wenig mit einem Wohngebiet in Radersdorf.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Eine ganze Reihe von Bauanträgen behandelte der Kühbacher Gemeinderat. Dabei ging es auch um den Umbau und die Erweiterung des Discounters an der Paarer Straße - vor allem um die Position der Lüftungs- und Kühlaggregate, wie Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher auf telefonische Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen