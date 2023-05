Kühbach

Kühbacher müssen auf Ausbau des schnellen Internets noch Jahre warten

Plus Die Marktgemeinde Kühbach soll flächendeckend Glasfaseranschlüsse erhalten. Doch bis diese kommen, müssen die Bürger sich noch mehrere Jahre gedulden.

In zwei Schritten soll der Markt Kühbach flächendeckend das schnelle Internet bekommen. Im ersten Schritt werden zehn Erschließungsgebiete über das bayerische Verfahren BayGibitR ausgeschrieben. Für die übrigen Gebiete will die Gemeinde sich an einem Bundesverfahren beteiligen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. In beiden Fällen müssen die Kühbacher allerdings Geduld haben, denn allein die Ausbauzeit wird drei bis vier Jahre dauern.

Schnelles Internet im ganzen Gemeindegebiet – das ist das Ziel, das die Gemeinde verfolgt. Eine bestimmte Vorgabe des bayerischen Verfahrens stellt hier laut Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern aber "ein kleines Problem" dar. Im Bereich von 100 bis 200 Megabit könnten nur Gewerbetreibende ausgeschrieben werden. In Mischgebieten würde das laut dem Experten bedeuten, dass nur das Gewerbe einen Anschluss bekommt, Privatleute aber nicht. Von dieser Variante riet Wöcherl ab: "Das gibt nur böses Blut." Er schlug deshalb vor, einzelne Gebiete aus dem Verfahren des Freistaats herauszunehmen und sie über das Bundesverfahren auszuschreiben. Hierfür muss allerdings ein neues Markterkundungsverfahren gestartet werden.

