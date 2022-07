Kühbacher Schule wird 50 Jahre alt und erinnert an ihre Anfänge

Bei einem Schulfest am 8. Juli feiert die Grund- und Mittelschule Kühbach ihr 50-jähriges Bestehen. 1972 gingen im Schnitt 33 Schüler in eine Klasse.

Die Kühbacher Grund- und Mittelschule feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Das nimmt die Schulfamilie zum Anlass, ein Schulfest am Freitag, 8. Juli, von 12.30 Uhr bis 16 Uhr zu feiern. Bilder aus dem DIA-Archiv des im Dezember vergangenen Jahres verstorbenen Karl Böck sen. erinnern an das Ereignis des Neubaus und der Einweihungsfeier der Kühbacher Schule.

Die damalige Volksschule Kühbach, eine Grund- und Hauptschule, wurde nach siebenjähriger Planung und in zweijähriger Bauzeit am 2. Mai 1972 bezugsfertig und am 30. Juli 1972 von Bischofsvikar Martin Achter feierlich eingeweiht. Als Folge der Gebietsreform und der daraus notwendig gewordenen Schulreform wurde im gleichen Jahr der Schulverband, bestehend aus den Gemeinden Kühbach und Schiltberg, gegründet.

Zum Schulverband vor 1972 gehörten Kühbach, Haslangkreit, Unterbernbach, Schiltberg, Rapperszell, Walchshofen und Stockensau. Der Schulverbandsvorsitzende war der damalige Bürgermeister Karl Kerscher, der Opa des jetzigen Bürgermeisters.

Der unbebaute Platz der Kühbacher Schule. Die Schule feiert am 8. Juli 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Foto: Helene Monzer

In der Erinnerungsschrift, die der damalige Rektor Karl Christl zusammengefasst hat, steht, dass nur unter schwierigsten Verhältnissen in den letzten Jahren seit der Schulreform ein ordnungsgemäßer Schulbetrieb aufrechterhalten werden konnte. Zu Beginn des Schuljahres 1971 kamen die 601 Kinder des Schulbezirks aus ursprünglich elf Gemeinden. Zum letzten Mal musste Christl die 17 Klassen seiner Schule in sechs Schulorten und fünf Behelfsräumen im Schüleraustauschverfahren unterbringen.

Kühbacher Schulgebäude von Beginn an zu klein

Das Schulgebäude war zur Zeit seiner Erbauung für nur 16 Klassen ausgerichtet und damit schon viel zu klein. Das ergab die jährliche Voraus-Statistik für die kommenden fünf Jahre. Zudem zählte die Schule 1971 bereits 618 Kinder. Nach der Eröffnung der Schule 1972 waren bald 665 Kinder in 20 Klassen unterzubringen. Der Durchschnitt lag bei 33 Kinder je Klasse. Die Klassenzahl stieg sogar 1978 auf 22. Eine Klasse war trotz Ausnutzung aller Kursräume und baldiger kleiner Umbauten - aus zwei mach drei Zimmer - eine "Wanderklasse".

Erst 1991 war es Schulleiter Manfred Martin, dem Nachfolger von Karl Christl vergönnt, aufgrund eines Raumprogramms von 1989 einen Umbau und Neubau von sechs weiteren Schulräumen für die nun 410 Kinder zu erreichen. Im Mai 1993 wurden diese eingeweiht. Seit 2011 ist die ehemalige Volksschule mit Grund- und Hauptschule eine "Grund- und Mittelschule", die derzeit 240 Schüler und Schülerinnen in 13 Klassen besuchen. An die Kühbacher Schule gehen auch zwei Partnerklassen der Elisabethschule Aichach mit jeweils acht Kindern.

Die Schulleiter und Schulleiterinnen der neu gebauten Schule