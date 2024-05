Kühbach

vor 34 Min.

Kühbacher Soldatenkameradschaft feiert Jubiläum und Fahne

Plus Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach feiert auf dem Brauereifest. Die in den Wirren des Zweiten Weltkriegs verloren gegangene Fahne wird gesegnet.

Von Helene Monzer

Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier zum 150. Bestehen der Krieger- und Soldatenkameradschaft Kühbach und Umgebung stand die Segnung der im Zweiten Weltkrieg verschwundenen Fahne. Bereits vor 95 Jahren war die Fahnenweihe für die Kühbacherinnen und Kühbacher ein besonderes Ereignis und es grenzt an ein kleines Wunder, so Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, dass die Fahne den Weg zurück in die Heimat gefunden hat.

Denn bereits 15 Jahre nach ihrer feierlichen Weihe wurde sie 1945, als die ersten amerikanischen Besatzungsgruppen in der Marktgemeinde eintrafen, aus dem Vereinslokal entwendet. Die unglaubliche Geschichte der Rückführung der Fahne, die auch in der aktualisierten Vereinschronik niedergeschrieben ist, beginnt am 20. November 2020, als in der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach eine E-Mail der Deutschen Botschaft in Washington einging. Nach dem Fund einer historischen, deutschen Fahne in den USA waren die Diplomaten auf der Suche nach den rechtmäßigen Eigentümern. Ein amerikanischer Soldat hatte sie mitgenommen und sein Sohn wollte die Fahne zurückgeben. Das Ortswappen führte nach Kühbach. Lisa Kerscher, die Tochter von Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher, die damals in den USA lebte, brachte die Fahne im Dezember 2020 nach fast 76 Jahren wieder heim.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen