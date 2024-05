Brauerei Kühbach übernimmt insolvente Brauerei Maisach

Seit Freitag ist bekannt, dass die Brauerei Kühbach die insolvente Maisacher Brauerei übernimmt. Nun hat der neue Eigentümer verkündet, wie es weitergeht.

Die Brauerei Kühbach um Eigentümer Umberto Freiherr von Beck-Peccoz hat die insolvente Brauerei Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) übernommen. Das gaben beide Betriebe und Insolvenzverwalter Hanns Pollmann von der Kanzlei Pöllmann am Freitag bekannt.

Hintergrund ist die Tatsache, dass die Brauerei Maisach Ende Januar Insolvenz angemeldet hatte und unter vorläufige Insolvenzverwaltung gestellt wurde. Am 1. April wurde das offizielle Insolvenzverfahren eröffnet. Dank der Übernahme kann die Produktion am Standort Maisach nun laut einer Mitteilung der Brauerei Kühbach fortgeführt werden. Möglich machte das eine vorerst auf 25 Jahre angelegte Vereinbarung von Brauereiinhaber von Beck-Peccoz und der Eigentümerin des Maisacher Grundstücks, Martina Wieser-Sedlmayer. Es konnten alle Angestellten der bereits 1556 gegründeten Maisacher Brauerei übernommen werden. Zusätzlich benötigte Stellen sollen kurzfristig geschaffen werden.

Nähe zu Maisach wichtiges Argument für Übernahme

Insolvenzverwalter Pöllmann kommentierte den Schritt in einer Mitteilung: „Von Anfang an war klar, dass es nur mit dem Wohlwollen und der kräftigen Mithilfe aller Beteiligten geht. Ausschließlich deshalb ist dieser Erfolg in allen Punkten möglich gewesen.“

Ein wichtiges Argument für die Übernahme war der Brauerei Kühbach zufolge die räumliche Nähe zu Maisach. Durch das starke Wachstum im Westen von München und vor allem ich Dachauer Umland soll nun auch das Vertriebsgebiet der Maisacher Brauerei erfolgreich integriert werden. Für die Kundinnen und Kunden ändert sich damit nichts am Angebot der Maisacher Hauptsorten. Die alkoholfreien Getränke der Brauerei Kühbach sollen schrittweise das bestehende Sortiment erweitern. Das Weißbier, das die Brauerei Maisach bereits über Dritte bezog, wird zukünftig durch die vier Sorten Kühbacher Weizen ersetzt.

Als unmittelbar anstehende Schritte sind die Integration der Produktion, des Vertriebs und der Verwaltung in das System der Brauerei Kühbach geplant. Der Eigentümer der Kühbacher Brauerei und sein Sohn Cedric planen zudem persönliche Besuche bei allen Kunden der Maisacher Brauerei, wie sie ankündigen. Insolvenzverwalter Pöllmann verwies darauf, wie wichtig es sei, rechtzeitig die nötigen Schritte einzuleiten. "Nur dann besteht die Chance auf erfolgreiche Fortführung vor allem zum Wohle der Gläubiger und der Mitarbeiter", so der Insolvenzverwalter.

Nicht die erste Übernahme der Brauerei Kühbach

Bereits im April hatte die Kühbacher Traditionsbrauerei den Online-Weinhandel Der Weinmakler aus Aindling übernommen und den eigenen Weinvertrieb Riserva Privata dadurch deutlich vergrößert. Mit über 1000 Etiketten im Angebot zähle man nun zu den größten Weinhandelsunternehmen in Deutschland, teilte die Brauerei mit. Der bisherige Inhaber von Der Weinmakler, Stefan Forster, übernahm die Position des Abteilungsleiters Wein und blieb dem Unternehmen mit seinem Fachwissen erhalten.

Neben dem Weinhandel ging die Brauerei Kühbach in der Vergangenheit auch schon Kooperationen mit regionalen Brauereien ein. Dazu zählen unter anderem die ehemalige Schlossbrauerei Pöttmes, die Klosterbrauerei Scheyern sowie die Schlossbrauerei Mering. Hinzu kam zuletzt auch eine Kooperation mit Thorbräu in Augsburg, welche in Zukunft noch intensiviert werden soll. (hop)

