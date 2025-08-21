Mehrkosten wegen Renovierung der Klassenzimmer

Die in die Jahre gekommenen Klassenzimmer der Kühbacher Schule sollen in mehreren Etappen renoviert werden. Die Arbeiten sollen effizienter ausgeführt werden als ursprünglich geplant. Die Mehrausgaben dafür stellt der Schulverband, dem auch die Gemeinde Schiltberg angehört, über einen Nachtragshaushalt bereit. Der Verband profitiert auch von einer kurzfristig aufgelegten Förderung, wie Schulverbandsvorsitzender Karl-Heinz Kerscher auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

Zwei Klassenzimmer sind heuer für die Renovierung vorgesehen. 20.000 Euro waren dafür im Haushaltsplan vorgesehen. Im Rahmen der Angebotseinholung seien effizientere Renovierungsmöglichkeiten erarbeitet worden, teilte Kerscher mit. Im Rahmen der Erneuerung wird unter anderem die Beleuchtung an der Decke verändert und die Klassenzimmer erhalten eine abgehängte Schallschutzdecke. Die Mehrausgaben in Höhe von rund 21.000 Euro werden über den Nachtragshaushalt bereitgestellt.

Das bayerische Kultusministerium hat kurzfristig eine Förderung für die Beschaffung schulischer mobiler Endgeräte aufgelegt. Hier ergriff der Schulverband die Chance, 36 iPads für die Schülerinnen und Schüler zu kaufen. Der Kaufpreis liegt bei etwa 14.200 Euro, die Förderung beträgt 12.600 Euro. Da der Kauf im Haushaltsplan nicht vorgesehen war, ist für die rund 1600 Euro, die der Schulverband tragen muss, ein Nachtragshaushalt notwendig.