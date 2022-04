Kühbach

vor 19 Min.

Mittagessen und Betreuung beim offenen Ganztag in Kühbach werden teurer

Plus Der Schulverband Kühbach reagiert auf steigende Kosten. Die defekte Schulsprechanlage wird heuer repariert. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler nimmt ab.

Von Gerlinde Drexler

Der neue Hartplatz und die Sanierung der Laufbahn an der Kühbacher Grund- und Mittelschule wirken sich auch heuer noch finanziell aus. Der Schulverband Kühbach muss noch Restkosten in Höhe von 28.000 Euro zahlen. Das ist ein Grund, weshalb die Investitionskosten heuer mit rund 67.000 Euro angesetzt sind. In seiner Sitzung am Mittwoch stimmte der Schulverband dem Haushalt zu. Außerdem stand die Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden an.

