Mittelschule Kühbach überrascht Schulleiter zum Abschied

Plus Nach drei Jahren wechselt der Kühbacher Mittelschulleiter Johannes Klier nach Kissing. Die überraschende Abschiedsfeier rührt ihn.

Johannes Klier hört nach drei Jahren als Schulleiter der Kühbacher Grund- und Mittelschule auf. Er wird im neuen Schuljahr die Stelle als Schulleiter an der Mittelschule in Kissing antreten. Zum Abschied wartete auf Klier eine Überraschung.