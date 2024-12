Die mystische Stille und der Nebel über dem Radersdorfer See im Gemeindebereich Kühbach laden zum Innehalten und Genießen ein. Es scheint, als würden die Tretboote am Steg nur darauf warten, sich in die Stille des Sees zu wagen. Diese zauberhafte Szenerie bot sich am Morgen des ersten Advents.

