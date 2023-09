Nach 15 Jahren trennen sich nun die Wege der beiden Kühbacher Ordensschwestern

Gemeinsam sind Sr. Albertis und Sr. Irmengild 2008 nach Kühbach gekommen und haben seitdem ihren Dienst für die Gemeinde geleistet. Am Sonntag nehmen sie Abschied.

Für Sr. Albertis und Sr. Irmengild beginnt zum 13. September ein neuer Lebensabschnitt. Deshalb feiert die gesamte Pfarreiengemeinschaft Kühbach am Sonntag, 10. September, um 9.45 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus einen Dankgottesdienst. Im Anschluss daran haben auf dem Kirchplatz alle die Möglichkeit sich von den beliebten Schwestern zu verabschieden. Die Dillinger Franziskanerinnen wohnten seit 15 Jahren als Pfarrhaus-WG, wie sie es oft nannten, mit Pfarrer Paul Mahl im Kühbacher Pfarrhaus. Mahl wurde Ende August in den Ruhestand verabschiedet. Sr. Albertis war bis jetzt als Pfarrhaushälterin tätig und Sr. Irmengild war bis 2018 als Mesnerin aktiv und bis zuletzt für hauswirtschaftliche Dienste im Pfarrhof zuständig.

Eine kehrt nach Dillingen zurück, für die andere geht es ins Allgäu

Sr. Albertis ist am 25. September 1939 in Garn in Südtirol geboren. Sie trat 1965 ins Kloster Miland bei Brixen ein und begann ihre Ausbildung zur Küchenkraft in München. Von 1967 bis 1972 arbeitete sie bei den Comboni-Missionaren in Miland; von 1972 bis 2003 war sie als Köchin im Erholungsheim der Dillinger Franziskanerinnen in Bad Reichenhall, später im Kinderheim Kalzhofen bei Oberstaufen. Ihr nächster Lebensabschnitt führt sie zurück nach Dillingen.

Sr. Irmengild ist am 19. Januar 1940 in Reuth/Wald geboren. Sie machte 1956 eine Ausbildung zur Damenschneiderin bei den Dillinger Franziskanerinnen und trat 1960 ins Kloster ein. Von 1961 bis 1970 war sie Ausbilderin an der Nähschule der Franziskanerinnen in Göggingen; von 1970 bis 2008 arbeitete sie als Schneiderin im Dillinger Mutterhaus. Von 2008 bis jetzt verrichtete sie hauswirtschaftliche Dienste im Pfarrhof. Zehn Jahre stand sie Mesner Martin Zeidler zur Seite. Sie wird in Scheidegg im Allgäu in einem Haus der Dillinger Franziskanerinnen arbeiten.

