„Namenlos“ feiert Jubiläum mit Gottesdienst und Rückschau

Die Gruppe Namenlos feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einem festlichen Gottesdienst am Samstag, 22. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Magnus in Kühbach. Im Anschluss an den Gottesdienst möchten die Sängerinnen und Sänger mit allen Interessierten auf die vergangenen zehn Jahre zurückblicken. In einer kurzen Rückschau werden sie schöne Erinnerungen teilen und auf die Erlebnisse und Entwicklungen zurückblicken, die sie als Gruppe geprägt haben.

