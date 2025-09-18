Icon Menü
Kühbach: Neue Gruppenleiterin für Eltern-Kind-Gruppe

Kühbach

Neue Gruppenleiterin für Eltern-Kind-Gruppe

Anna Veitinger hat die Gesamtgruppenleitung von Melanie Watzka übernommen.
Von Helene Monzer
    Melanie Watzka (rechts) hat die Gesamtleitung der Eltern-Kind-Gruppen an Anna Veitinger (Mitte) abgegeben. Die Kasse, die Lena Langlechner (links) geführt hat, wurde ebenso an Anna Veitinger weitergegeben.
    Melanie Watzka (rechts) hat die Gesamtleitung der Eltern-Kind-Gruppen an Anna Veitinger (Mitte) abgegeben. Die Kasse, die Lena Langlechner (links) geführt hat, wurde ebenso an Anna Veitinger weitergegeben. Foto: Helene Monzer

    Die Gesamtgruppenleitung der Kühbacher Eltern-Kind-Gruppen hat nun Anna Veitinger übernommen. Sie wird auch die Kasse führen. Derzeit gibt es in Kühbach drei Eltern-Kind-Gruppen mit insgesamt 15 Kindern, die sich einmal wöchentlich zum Spielen und Singen im Pfarrstüberl treffen. Von drei Monaten bis zum Kindergartenalter ist momentan alles vertreten. Eine Gruppe trifft sich am Montag Vormittag (Gruppenleiterin Nadine Rausch), eine am Dienstag Vormittag (Gruppenleiterin Ingrid Hartel) und eine am Donnerstag Vormittag (Gruppenleiterin Anna Veitinger). Neuanmeldungen für die Eltern-Kind-Gruppen sind unter der Handy-Nummer 0160/5556882 möglich. 

