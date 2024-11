Neue Ministranten in Kühbach aufgenommen

In der Kühbacher Pfarrei St. Magnus wurden sechs Mädchen und zwei Buben beim Gottesdienst am Christkönigsfest in die Ministrantengemeinschaft aufgenommen. Pfarrer Simon Fleischmann dankte den Minis, die nun im Namen Jesu für die Pfarrgemeinde unterwegs sind. Nachdem die Minis auf die Frage „Seid ihr bereit, eure neuen Aufgaben als Ministranten zuverlässig zu erfüllen und durch den Dienst die frohe Botschaft zu verkünden?“, mit „Ja, wir sind bereit“ geantwortet hatten, segnete sie Pfarrer Fleischmann. Am Ende bekamen alle eine Aufnahmeurkunde überreicht.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfarrei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Magnus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis