Neue Weihnachtshütte der Kühbacher Feuerwehr

In Gemeinschaftsarbeit haben Kühbacher Feuerwehrler eine fahrbare Weihnachtshütte gebaut. Die Idee dazu hatten Vorsitzender Stefan Kopfmüller und Engelbert Thumm (Mitte). In über 800 Arbeitsstunden wurde der Wagen unter der Regie von Thumm in neun Monaten fertiggestellt. Die Hütte, die eine Größe von 4,50 mal 2,50 Meter hat, war erstmals beim Kühbacher Adventsmarkt im Einsatz. Die Aktion wurde von mehreren Firmen gesponsert.

