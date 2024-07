Neuer Pächter wirft hin: Peterhof in Kühbach bleibt geschlossen

Ein Pächter für den Peterhof in Kühbach schien gefunden. Am Montag sollte der Gasthof wieder öffnen. Doch einer der Partner springt kurzfristig ab. Wie es weitergeht.

Seit September 2023 steht der Traditionsgasthof Peterhof im Zentrum Kühbachs leer. Dies sollte sich zum 1. Juli ändern. Ein neuer Pächter war gefunden, das hatte Umberto Freiherr von Beck-Peccoz erst kürzlich bekannt gegeben. Zwei erfahrene Gastronomen sollten als Partner gemeinsam mit bayerisch-schwäbischer Küche das Bräustüberl neben dem brauereieigenen Hotel Schlossschmiede wiederbeleben.

Kühbacher Brauereichef: Peterhof ist zu groß für einen einzelnen Pächter

Der Geschäftsführer der Brauerei Kühbach erklärt, dass "die Doppelspitze die Geschäftsgrundlage" war. Das sei von Anfang an offen kommuniziert worden. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass der Peterhof ein Projekt für zwei Partner sei. "Für mich war das Wichtigste, dass sich nicht wieder ein Einzelkämpfer um alles kümmern muss", fügt Beck-Peccoz an.

Am Tag vor der Eröffnung springt ein Pächter ab

Noch am Sonntag, dem Tag vor der geplanten Eröffnung, standen die beiden neuen Pächter gemeinsam in der Küche, um für den folgenden Tag und die ersten Gäste alles vorzubereiten. Ein erfahrener Augsburger Gastronom war als Küchenchef geplant, sein Friedberger Kollege hätte die restlichen Aufgaben übernommen. Beide hatten sich gemeinsam als Pächter vorgestellt. Sie seien seit Jahren befreundet gewesen und hätten bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet.

Die Überraschung sei bei allen Beteiligten groß gewesen, als vom designierten Küchenchef weniger als 24 Stunden vor der geplanten Eröffnung ein Brief auftauchte, dass er aufgrund "interner Probleme" in der Doppelspitze aus dem Projekt aussteige, so von Beck-Peccoz. "Ich bin ziemlich verärgert", verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er stellt aber gleichzeitig fest: "Der Ball liegt jetzt beim verbleibenden Pächter." Nun müsse entweder schnell eine Lösung seitens des Friedberger Pächters gefunden werden, oder die Brauerei müsse sich noch mal umorientieren. Der Kühbacher Brauereichef weiß aber auch, dass dieser es nicht leicht hat. Auch der verbliebene Pächter habe sich auf seinen Kompagnon verlassen.

Für die Hotelgäste der Schlossschmiede ändert sich nichts

Für die Hotelgäste der Schlossschmiede hat die verschobene Eröffnung keine Auswirkungen. Die neuen Pächter hätten für die Frühstücksverpflegung der Hotelgäste gesorgt. Das werde nun aber, wie schon seit September, weiterhin von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Brauerei Kühbach übernommen. Ob und wann der Peterhof geöffnet werde, steht aktuell noch nicht fest. Das hängt davon ab, ob es dem Friedberger Pächter gelingt, einen Geschäftspartner für das Traditionsgasthaus zu finden.

Laut von Beck-Peccoz sei dieser aber positiv gestimmt. Ein für nächste Woche geplanter Pressetermin, bei dem die neuen Pächter vorgestellt werden sollten, ist abgesagt. Der Kühbacher Brauereichef bleibt gelassen: "Nach so langer Schließung kommt es auf ein paar Wochen mehr nicht an."