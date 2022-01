Baar oder Paar? Unbekannter vertauscht zwei Ortschilder

Über Nacht hängt das Ortsschild von Baar am Ortseingang von Paar. Dieses wiederum taucht am Ortseingang eines Baarer Ortsteils auf. Ist das lustig?

Quasi über Nacht haben am Wochenende zwei Dörfer im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg einen anderen Ortsnamen bekommen. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag die Ortsschilder des Kühbacher Ortsteils Paar und des Baarer Ortsteils Heimpersdorf vertauscht. Nicht jeder findet das witzig.

Eine Mitarbeiterin unserer Redaktion entdeckte am Sonntag, dass das Ortsschild von Baar am Ortseingang von Paar prangt. Zu Gesicht bekamen es alle, die aus Richtung Radersdorf in den Ort fuhren. Auch in der Gemeinde Baar staunten manche. Dort grüßte das Paarer Ortsschild an der Ortseinfahrt von Heimpersdorf. Bürgermeister Roman Pekis wurde darüber am Sonntagmorgen informiert.

Wer von Radersdorf in Richtung Kühbach fährt, kommt durch den Ortsteil Paar. Wer nicht ortskundig ist, dem könnten unterwegs Zweifel kommen. Denn das Ortsschild wurde mit einem der eigenständigen Gemeinde Baar im Nordwesten des Landkreises überdeckt. Nur ein Buchstabe trennt die beiden Orte und - je nach Fahrstrecke - rund 25 Kilometer. Unsere Mitarbeiterin Melanie Nießl entdeckte das vertauschte Ortsschild am Sonntag. Foto: Melanie Nießl

Bei seinem Kühbacher Amtskollegen Karl-Heinz Kerscher schlug die Nachricht von den vertauschten Ortsschildern am Sonntagabend auf. Da hatte das Baarer Schild schon an Haltung verloren. Es war in Paar nur noch unten am Schildhalter angelehnt. Am Montag verständigte Kerscher zuerst den Kühbacher Bauhof, dieser wollte wiederum dem Kreisbauhof Bescheid geben. Dort waren die Mitarbeiter laut Kerscher aber schon im Bilde. Sie hatten den Umtausch bereits in die Wege geleitet.

Ein Foto vom Baarer Ortschild am Ortseingang von Paar, veröffentlicht auf der Facebook-Seite unserer Redaktion, sorgte für ein Schmunzeln in der Community. Zahlreiche Nutzer richteten den Daumen nach oben, andere reagierten mit einem dicken Lachgesicht. Eine Besucherin schrieb: "Das ist mal originell." Der Kühbacher Bürgermeister hingegen war nicht besonders amüsiert über den Schildertausch. Kerscher machte klar: "Das ist ein schlechter Scherz und auch strafbar."