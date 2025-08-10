Pater Anselm Grün zelebriert Messe in St. Magnus

Ein besonderer geistlicher Moment erfüllte die Kühbacher Kirche St. Magnus, als der bekannte Benediktinerpater und Bestsellerautor Pater Anselm Grün die Heilige Messe zelebrierte. Bereits seit 2009 ist es zur Tradition geworden, dass er während seines Urlaubsaufenthaltes bei seinem Bruder in Aichach Anfang August in Kühbach zu Gast ist. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Wagner hieß den Pater willkommen. Nach der Messe spendete Pater Anselm Grün den Einzelsegen.

