Pavel Smirnow ist Schützenkönig der Feuerschützen

Das Königsschießen der Feuerschützen Kühbach war ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen versammelten sich zahlreiche Mitglieder und Gäste, um an diesem traditionellen Ereignis teilzunehmen. Das Wetter war perfekt für die Veranstaltung, und die Organisatoren sorgten für eine hervorragende Verpflegung. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich, und alle genossen die festliche Atmosphäre. Beim Königsschießen zählte nur das beste Blattl, also der beste Teiler. Die Spannung war groß und die Schützen gaben ihr Bestes, um den begehrten Titel zu gewinnen. Am Ende konnte sich Pavel Smirnov durchsetzen und wurde zum neuen König gekürt. Er erhielt die Königskette, die er nun ein Jahr lang tragen darf.

