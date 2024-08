Peter Eisenreich fährt mit seinem Oldtimer-Cabrio für Katzen

Susi hieß die Katze, von der Peter Eisenreich als kleiner Junge getröstet wurde. Seitdem ist der heute 78-Jährige ein Katzenfan. Eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht: Außer den beiden „hauptberuflichen Katzen“ der Familie kommen auch immer noch vierbeinige Gelegenheitsgäste bei dem Kühbacher vorbei. Eine andere Leidenschaft von ihm sind Oldtimer. Nun will er beides verbinden und bietet Interessierten Ausfahrten in seinem 74 Jahre alten Daimler an. Einen Teil der Einnahmen spendet Eisenreich an Tierschutzorganisationen.

Gerlinde Drexler