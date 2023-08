Kühbach

Pfarreiengemeinschaft Kühbach verabschiedet Pfarrer Paul Mahl

Plus Kühbach sagt Pfarrer Paul Mahl danke für 17 Jahre segensreiche seelsorgerische Tätigkeit. Fast 300 Leute kommen zum Abschied.

Der Kühbacher Pfarrer Paul Mahl feierte am Sonntag mit der ganzen Pfarreiengemeinschaft Kühbach nicht nur seinen 70. Geburtstag, den er ein paar Tage zuvor hatte, sondern auch seinen Abschied in den Ruhestand. Gemeinsam mit der großen Ministrantenschar und den Fahnenabordnungen aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft zog Mahl, begleitet von Urlaubsvertretung Fexin Koothoor, Diakon Michael Gastl und Priesteramtskandidat Josef Wagner zum feierlichen Abschiedsgottesdienst in die voll besetzte Kirche St. Magnus.

Der Kirchenchor unter Leitung von Sabine Huber umrahmte die Messe. Mahl sagte: „Es war mir eine große Freude, dass ich als Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Kühbach für Sie da sein durfte. Die Zusammenarbeit mit der politischen und kirchlichen Gemeinde war stets unkompliziert und harmonisch.“ Am Ende seiner Rede dankte er allen für das schöne Miteinander. Der Pfarrsekretärin Maria Golling überreichte er als Dank für die gemeinsame Zeit einen Blumenstrauß.

