Pfarreiengemeinschaft verabschiedet Sr. Albertis und Sr. Irmengild

Die Ministrantinnen und Ministranten standen zum Abschied von Sr. Albertis (links) und Sr. Irmengild (rechts) nach dem Gottesdienst in Kühbach Spalier und überreichten Blumen.

Plus Nach 15 Jahren nehmen die Pfarreiengemeinschaft Kühbach und die politische Gemeinde in einem emotionalen Gottesdienst Abschied von Schwester Irmengild und Schwester Albertis.

Von Helene Monzer

Fünf Jahre waren geplant gewesen. Dann hieß es, Schwester Irmengild und Schwester Albertis blieben, solange sie könnten. Am Ende wurden es 15 Jahre. 2008 hatten sich die Dillinger Franziskanerinnen Sr. Albertis und Sr. Irmengild bereit erklärt, sich in Kühbach zur Verfügung zu stellen. Sr. Irmengild verließ ihr geliebtes Dillingen und Sr. Albertis ihr geliebtes Kalzhofen, um mit einem für beide unbekannten Pfarrer einen Neustart in Kühbach zu wagen. Die Pfarrhaus-WG betete, aß und lebte miteinander.

Im Rahmen eines Dankgottesdienstes wurden die Klosterschwestern in der Kirche St. Magnus von der Pfarreiengemeinschaft Kühbach, zu der auch Unterbernbach, Großhausen und Unterschönbach gehören, nun feierlich verabschiedet. Zu Gast waren dabei unter anderem die Franziskanerinnen aus Dillingen und die zukünftigen Mitschwestern von Sr. Irmengild.

