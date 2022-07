Kühbach

vor 33 Min.

Pfarrer Paul Mahl feiert in Kühbach sein 40. Priesterjubiläum

Plus In Kühbach feierte Pfarrer Paul Mahl mit Menschen aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft sein 40. Priesterjubiläum in der Pfarrkirche St. Magnus. Viele feierten mit ihm.

Von Helene Monzer

Pfarrer Paul Mahl hat mit Gremien und Gläubigen aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft Kühbach sein 40. Priesterjubiläum gefeiert. Die Feier fand im Rahmen des Skapulierfests und des anschließenden Pfarrfests statt.

