Geschäftsleiter Stefan Mayer verlässt das Kühbacher Rathaus

Plus Stefan Mayer härt als Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Kühbach auf. Wo er künftig arbeiten wird, steht bereits fest.

Ziemlich überraschend kam für Kühbachs Bürgermeister, Karl-Heinz Kerscher, der Versetzungsantrag seines Geschäftsleiters Stefan Mayer. Dieser wolle sich nochmal verändern, bestätigte Kerscher auf Nachfrage unserer Redaktion.