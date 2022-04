Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer in Kühbach aus dem Verkehr

In Kühbach zieht die Polizei einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Nun muss er ein Bußgeld zahlen. Außerdem erhält er zwei Punkte und ein Fahrverbot.

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Aichacher Polizei am späten Dienstagabend in Kühbach an der Weiterfahrt gehindert. Eine Streife kontrollierte den 45-Jährigen gegen 22.50 Uhr an der Aichacher Straße.

Alkoholisiert in Kühbach am Steuer: Test ergibt Wert von 0,5 Promille

Dabei bemerkten die Einsatzkräfte nach Polizeiangaben Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 0,5 Promille.

Den Mann erwarten nun ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (nsi)