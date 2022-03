Prüfer kritisieren Kühbach: Die Verwaltung hat zu wenig Personal

Plus Die Staatlichen Rechnungsprüfer fordern die Gemeinden Kühbach und Schiltberg auf, die Zahl ihrer Verwaltungsmitarbeiter zu erhöhen. Vorerst tun sie das nicht.

Zu wenig Personal hat die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kühbach, der auch die Gemeinde Schiltberg angehört. Als „nicht mehr angemessen“ wertete die Prüferin der Staatlichen Rechnungsprüfung die Zahl der Mitarbeiter. In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung am Mittwoch beschlossen die Mitglieder trotzdem, das Personal momentan noch nicht aufzustocken.